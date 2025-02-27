Бывшие сотрудники Twitter выиграли дело о выходном пособии

Осенью 2022 года Маск разослал письмо с темой «Развилка на дороге», предложив сотрудникам либо принять «экстремально жесткие» условия работы, либо уйти из компании. Некоторые работники не ответили на письмо, но продолжили выполнять свои обязанности. Позже они были уволены, а в выплате компенсации им отказали. Суд признал, что такое увольнение означает, что они имеют право на обещанные ранее выплаты.

После покупки Twitter за 44 миллиарда долларов Маск сократил более половины сотрудников, что привело к многочисленным судебным разбирательствам. Юрист Шеннон Лисс-Риордан, представляющая интересы уволенных работников, заявила, что уже выиграла 20 дел, а сумма компенсаций оказалась вдвое выше, чем требовали истцы, из-за начисленных процентов, судебных расходов и оплаты юристов.