Бывшие заключённые создали платный «тюремный Instagram»

Издание Bloomberg рассказало о новом социальном явлении — бывшие осуждённые в США начали запускать свои социальные сети и сервисы для общения между заключёнными и их близкими на воле.

В 2009 году в американских тюрьмах запустили подобие электронной почты — обмениваться сообщениями можно без выхода в «большой» интернет. Администрация тюрем не возражает против новых сервисов, облегчающих общение с близкими, и считает их полезными для реабилитации преступников.

Bloomberg отметил три таких приложения. Все они платные. Pigeonly по цене от 7,99 до 19,99 долларов предлагает возможность отправлять сообщения с фотографиями и доступом к недорогим тарифам на интернет-звонки. Её создал Фредерик Хатсон, отсидевший пять лет в тюрьме за торговлю наркотиками.

InmateAid за 8,95 долларов в месяц предлагает недорогие звонки без межгорода, подключая к местным операторам связи. Сервис создал Скотт Левин. Он был осуждён за кражу информации из управляющей данными компании. Стартап финансирует местный филантроп.

Flikshop первым получил прозвище «Instagram для тюрем». Он позволяет за 99 центов отправлять открытки с фотографиями и сообщениями. За сервисом стоит Маркус Баллок, отсидевший 8 лет за угон автомобиля в 15-летнем возрасте. Сейчас ему 37 лет. Flikshop дополнительно финансируют баскетболист NBA Бэрон Дэвис и певец Джон Ледженд.