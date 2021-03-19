Наука и технологии
Сегодня в 11:30
Бывший астронавт стал главой NASA
Интересно, сильно ли изменится политика агентства при новом администраторе?
В сети появилась информация о том, что президент США назначил экс-астронавта Билла Нельсона главой космического агентства NASA. Об этом заявили сразу три инсайдера, знакомых с ситуацией.
Таким образом, своего поста лишился Джим Бриденстайн, который был инициатором программы высадки человека на Луну к 2024 году, пишет The Verge. Что интересно, на назначение нового главы агентства, у действующего президента Соединённых Штатов ушло около двух месяцев. Но даже спустя это время, «перемены» прошли тихо, без особого афиширования.
Напомним, что помимо «космического» прошлого, у Нельсона есть и политическое. Так, в 70-х годах прошлого века он представлял Флориду в Палате представителей США. Также он известен отстаиванием интересов NASA во время своего пребывания в Конгрессе.