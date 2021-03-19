Бывший астронавт стал главой NASA

Таким образом, своего поста лишился Джим Бриденстайн, который был инициатором программы высадки человека на Луну к 2024 году, пишет The Verge. Что интересно, на назначение нового главы агентства, у действующего президента Соединённых Штатов ушло около двух месяцев. Но даже спустя это время, «перемены» прошли тихо, без особого афиширования.