Бывший директор внешней разведки назвал главную угрозу человечеству

Бывший директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников интервью РИА Новости назвал главную угрозу человечеству.

Генерал армии Трубников и Герой России служил директором Службы внешней разведки в 1996-2000 годах. По его мнению, исчезновение человечества в результате экологической катастрофы является гораздо более серьезной угрозой миру, чем ядерное оружие.

Он пояснил: «Как разведчик я вообще вижу проблемы с экологией в качестве главной, реальной угрозы человечеству. Ядерное оружие? Это угроза, но человек принимает меры по снижению этой угрозы».

По его словам, выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) - «бездумность», которая тревожит, «но завтра будут новые соглашения».