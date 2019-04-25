Ferra

Бывший директор внешней разведки назвал главную угрозу человечеству

Ядерное оружие ни при чём

Бывший директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников интервью РИА Новости назвал главную угрозу человечеству.

Генерал армии Трубников и Герой России служил директором Службы внешней разведки в 1996-2000 годах. По его мнению, исчезновение человечества в результате экологической катастрофы является гораздо более серьезной угрозой миру, чем ядерное оружие.

Он пояснил: «Как разведчик я вообще вижу проблемы с экологией в качестве главной, реальной угрозы человечеству. Ядерное оружие? Это угроза, но человек принимает меры по снижению этой угрозы».

По его словам, выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) - «бездумность», которая тревожит, «но завтра будут новые соглашения».

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...