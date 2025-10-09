Бывший дизайнер Apple Джони Айв заявил о зависимости пользователей от гаджетов

На конференции OpenAI Айв подробно обсудил бум развития технологий, в том числе ИИ. По словам Айва, взаимоотношения человека и технологий гораздо многограннее, чем кажется на первый взгляд. Также он заявил о своей цели — разработать устройство с OpenAI, которое будет эффективным, и не будет вызывать чрезмерной привязанности у пользователей.

Айв подчеркнул, что новое решение, основанное на ИИ, должно повысить удовлетворённость людей и способствовать их общему счастью. Детали об этом устройстве и дата его выхода пока неизвестны.