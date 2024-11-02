Бывший глава Google: армии США необходимо отказаться от танков в пользу дронов

Опубликовано 02 ноября 2024, 07:301 мин.
Бывший глава Google: армии США необходимо отказаться от танков в пользу дроновПо его мнению, дроны эффективнее
Бывший глава Google Эрик Шмидт, основавший стартап по производству «умных» беспилотников White Stork с целью поддержки Украины, заявил о необходимости отказаться от танков и всецело перейти на беспилотники.
Об этом Шмидт заявил на конференции Future Investment Initiative в Саудовской Аравии. По его словам, армии США следует не хранить «тысячи и тысячи танков», а вместо них купить беспилотники. Он подчеркнул, что в условиях таких конфликтов, как на Украине, «беспилотник стоимостью 5 000 долларов может уничтожить танк стоимостью 5 миллионов долларов». Хотя и более дешёвые дроны уничтожают танки.
Шмидт заявил также, что стремится разработать недорогой беспилотник, который может использовать ИИ для обнаружения цели, а не управляться оператором, и может функционировать в условиях помех GPS.