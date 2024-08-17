Бывший глава Google обвинил удалённую работу в отставании компании от конкурентов

Шмидт заявил, что уверен в том, что удалённая работа привела к ослаблению позиций Google в сфере разработки ИИ. Бывший менеджер Google назвал невозможной ситуацию, когда сотрудники работают удалённо и посещают офис раз в неделю.

По его словам, примером может быть Илон Маск, который работает на пределе своих возможностей и может улететь на деловую встречу даже в полночь. И поэтому даже небольшие стартапы могут быть успешнее, чем крупные технолидеры вроде Google, так как работают целеустремлённо и не боятся трудностей.

«В Google решили, что баланс между трудовой деятельностью и личной жизнью, ранний уход домой и удалённая работа важнее, чем победа», — заявил Шмидт.

Однако через некоторое время после лекции Шмидт в интервью WSJ подчеркнул, что имел в виду не отсутствие у сотрудников личной жизни или необходимость отказаться от выходных, но необходимость поддержания продуктивной рабочей культуры.