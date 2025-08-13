Бывший глава Intel заявил, что именно клиенты должны вложиться в компанию

По мнению Барретта, текущим клиентам компании необходимо инвестировать порядка $40 млрд в Intel, чтобы обеспечить стабильные поставки чипов в США. Это позволит избежать зависимости от иностранных производителей, таких как Samsung и TSMC, и укрепить национальную безопасность.

Барретт отметил, что без этих инвестиций американский чипмейкер может полностью отказаться от производства чипов, если не найдёт заказчика для своего нового производственного процесса 14A. Он также подчеркнул, что США должны поддержать отечественную полупроводниковую промышленность, как они это делают со сталелитейной и алюминиевой.

Вместе с тем Баррет призвал власти США не усложнять ситуацию и не распускать Intel, а сосредоточиться на реальных проблемах.