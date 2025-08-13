Бывший глава Intel заявил, что именно клиенты должны вложиться в компанию

Опубликовано 13 августа 2025, 01:181 мин.
Бывший глава Intel заявил, что именно клиенты должны вложиться в компаниюДля её спасения
Бывший гендиректор Intel Крейг Барретт высказался по поводу выхода компании из сложившейся ситуации: у чипмейкера проблема с привлечением контрактных заказчиков, трудности в разработке новых технологических норм и в целом вендору сложно конкурировать с другими производителями.
По мнению Барретта, текущим клиентам компании необходимо инвестировать порядка $40 млрд в Intel, чтобы обеспечить стабильные поставки чипов в США. Это позволит избежать зависимости от иностранных производителей, таких как Samsung и TSMC, и укрепить национальную безопасность.
Барретт отметил, что без этих инвестиций американский чипмейкер может полностью отказаться от производства чипов, если не найдёт заказчика для своего нового производственного процесса 14A. Он также подчеркнул, что США должны поддержать отечественную полупроводниковую промышленность, как они это делают со сталелитейной и алюминиевой.
Вместе с тем Баррет призвал власти США не усложнять ситуацию и не распускать Intel, а сосредоточиться на реальных проблемах.