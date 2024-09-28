Бывший глава криптобиржи Binance вышел из тюрьмы: отсидел 4 месяца

Последние несколько недель он находился на облегчённом режиме, поскольку суд счёл это необходимым на фоне поддержки его семьи. В тюрьму он попал по обвинению в мошенничестве и нарушении законов по отмыванию денег. Изначально срок заключения мог составить более 10 лет, но на основании сделки со следствием и внесении залога адвокаты Чжао добились снижения срока до 4 месяцев.

Занимать подобные должности и работать в криптовалютной сфере Чжао больше не сможет. При этом его состояние оценивается в $60 млрд, в связи с чем ранее он уверял, что на свободе займётся благотворительностью.