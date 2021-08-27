Бывший глава Роскомнадзора объявил о создании российского аналога TikTok

По словам Жарова, сервис вертикальных видео будет запущен осенью. Конкретный месяц не называется, но подчёркивается, что этот ресурс рассчитан на ту же аудиторию, что и TikTok — пользователей смартфонов. «Осенью запускаем платформу вертикальных коротких видео, потому что 87% владельцев смартфонов потребляют контент в вертикальном формате», — заключил Жаров.

Отмечается, что в Росси намерены создать такой сервис в качестве ответа на такое же решение у Youtube, под названием Shorts. Также Жаров отметил, что российский сервис Rutube в последнее время активно развивается — за последние три месяца его аудитория составляет более 20 млн человек.