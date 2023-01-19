Бывший глава Роскомнадзора ответил на вопрос, сможет ли Rutube заменить YouTube в России

По его словам, YouTube стоит заблокировать, если видеохостинг будет осознанно и систематически нарушать российское законодательство. При этом полноценной альтернативы этому сервису в стране нет — Rutube не сможет заменить YouTube.

Жаров отметил, что YouTube — ещё и поисковый сервис, в него встроена рекомендательная нейросеть, которую Google развивает уже 8 лет. И если блокировка «американца» произойдёт, пользователи будут заходить на него через VPN, но не откажутся от видеохостинга.

А Rutube должен развиваться органично и естественным образом эволюционировать. На российском видеохостинге не должно стать больше контента только лишь потому, что «кто-то кого-то закроет или платформа уйдёт сама».

«Но Rutube не замена YouTube. YouTube — это всемирный видеопоисковик, они вместе с Google развиваются, у них рекомендательная нейронная сеть, которая создается уже восемь лет», — подчеркнул Жаров.