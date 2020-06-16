Бывший глава Xbox рассказал, сколько будет стоить новенькая PlayStation 5

Важно понимать, что экс-руководитель Xbox Альберт Пенелло — это не просто какой-то человек, так или иначе связанный с индустрией. Его понимание того, как устроен мир консолей и их ценообразования куда глубже, чем у журналистов и инсайдеров, так как в свое время именно он занимался принятием ключевых решений в консольном подразделении Microsoft.

По итогу, если верить словам Пенелло, Sony ни в коем случае не ставить цену на свою новую консоль PlayStation 5 выше, чем 500 долларов. Учитывая, что совсем недавно в сети были озвучены данные, согласно которым новинка обойдется на старте в 500 евро, слова Пенелло становятся еще более убедительными.

Напомним, что PlayStation 5, впрочем, как и Xbox Series X, должны выйти уже в период рождественских праздников 2020 года. А учитывая слова бывшего руководителя Xbox, можно рассчитывать на то, что консоль Microsoft также обойдется не дороже 500 долларов.