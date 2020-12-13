Бывший главный дизайнер Apple претендует на кресло главы Ferrari

Предыдущий глава автопроизводителя Луи Камиллери покинул свой пост на прошлой неделе, назвав личные причины в качестве основных, сообщает Reuters. И на его место метят сразу два некогда высокопоставленных сотрудника Apple. При этом ходили слухи, что место главы Ferrari может занять и экс-гендир Vodafone Витторио Колао, но журналисты Reuters развенчали этот миф.

Напомним, что Джони Айв пришёл в Apple ещё до возвращения в компанию Стива Джобса. Вместе с основателем компании они создали лучшие, по мнению многих, продукты яблочной корпорации: MacBook, iPod и конечно же iPhone. Летом 2019 года стало известно, что Айв покидает Apple.