Бывший инженер Apple получил срок за кражу данных об электромобиле Titan

Федеральная прокуратура Калифорнии требовала назначить Чжану 1 год тюрьмы, но суд принял другое решение. Кроме срока Чжана приговорили к выплате Apple $146984.

Суть дела, длившегося 6 лет, в том, что в 2018 году Чжан, будучи разработчиком и тестировщиком печатных плат Apple, внезапно запросил отпуск по уходу за ребёнком. В это время он уехал в Китай, а там устроился на работу к местному конкуренту Apple по части автономных технологий для электромобилей, в компанию XMotors. Когда отпуск подходил к концу, инженер заявил, что не вернётся в США.

Это навело службу безопасности Apple на подозрения в шпионаже, что подтвердилось, по их словам. Были изучены все цифровые активности Чжана и служебные устройства, которые он сдал при уходе в отпуск.

По результатам служебного расследования были получены доказательства работы Чжана на китайскую компанию. Он якобы украл у Apple множество файлов с данными разработок, включая 25-страничный документ с инженерными схемами печатной платы для автономного автомобиля.

На днях его осудили, однако как он попал в США, остаётся неясным.