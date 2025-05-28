Бывший инженер Tesla назвал медлительность главным недостатком роботов Optimus

Бывший сотрудник Tesla выразил скептицизм по поводу эффективности роботов Optimus в производстве, несмотря на чаяния Илона Маска, сославшись на необходимость скорости в повторяющихся промышленных задачах. Уолти, курировавший проект Optimus до 2022 года, подчеркнул, что эволюция нацеливала человека на защиту от хищников, а не на монотонную работу на заводе, и гуманоиды как копия человека к этому тоже не предназначены.

В ответ на комментарии Уолти Маск в одном из последующих интервью заявил о планах по введению в эксплуатацию тысяч роботов на заводах Tesla к концу 2025 года, позиционируя эти машины как замену людям в трудоёмких и опасных задачах, обрисовав видение, в котором роботы Optimus будут служить ключевыми помощниками в промышленных условиях.