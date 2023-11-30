Бывший сотрудник Apple собрал команду ИИ-экспертов для нового прорыва в создании аккумуляторов

Команда теперь работает в Northvolt, шведской компании, специализирующейся на производстве батарей. Кхуллар уверен, что применение ИИ позволит ускорить разработку и освободить время для других важных задач.

Его команда намерена использовать ИИ и машинное обучение для замены ручных проверок. В отчете Bloomberg указывается, что на основном заводе насчитывается 4000 точек инспекции, и ИИ поможет сэкономить время, используемое людьми.

Кхуллар, известный своей работой над Apple Watch и прочими проектами яблочной корпорации, связанными с отслеживанием сна и автономным вождением, присоединился к Northvolt более года назад.

Его команда насчитывает 18 человек, и он продолжает вести разработку в области технологий аккумуляторов.