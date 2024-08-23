Бывший сотрудник Twitter не смог засудить Маска из-за запрета удалённой работы

Судья отметил, что в иске не было достаточно доказательств того, как именно данная корпоративная политика влияет на сотрудников с ограниченными возможностями. Иск подал бывший инженерный менеджер Twitter Дмитрий Бородаенко, утверждающий, что запрет на удалённую работу нарушает Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA).

Бородаенко утверждает, что имеет заболевание, которое делает его уязвимым к COVID-19, и это связано с невозможностью работать в офисе. Однако суд не согласился с его версией, отметив, что не всем сотрудникам с ограниченными возможностями необходима удалённая работа как данность. Судья предоставила истцу четыре недели на подачу изменённых документов с более подробными требованиями и доказательствами.

На предприятиях Илона Маска введён строгий запрет на удалённую работу, даже для IT-отрасли. По его мнению, работа на дому — вопрос морали. Он считает, что это несправедливая дискриминация сотрудников, которые работают в отраслях, где они обязаны выходить на работу в любом случае, например, заводских рабочих или водителей доставки. «Тем временем "класс белых воротничков" живёт в стране ла-ла», — съязвил Маск в одном из интервью.