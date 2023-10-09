Бывший террорист: Израиль не отреагировал вовремя на нападение из-за Huawei

Некоторые военные источники в армии оккупации признали «серьёзный разведывательный провал». В соцсетях было множество теорий, пытающихся объяснить, почему израильская разведка и западные службы не смогли обнаружить планы ХАМАС.

Одна из доминирующих теорий гласит, что лидеры движения используют телефоны и электронные устройства Huawei, которые обеспечивают высокую степень безопасности и предотвращают взлом со стороны израильской разведки.

Так, пользователь под ником DaiWW написал: «Кажется, лидеры ХАМАС действительно использовали телефоны Huawei, чтобы предотвратить прослушивание западными разведслужбами. Теперь мы понимаем, почему США так ненавидят Huawei. Если вы не хотите раскрывать свою личную жизнь перед ЦРУ, пожалуйста, покупайте телефоны Huawei».

На это экс-член Аль-Каиды Аймен Дин добавил: «Частичный ответ: Huawei! Да, в течение последних 30+ месяцев лидеры и боевики Хамаса использовали телефоны, планшеты и ноутбуки Huawei».

Он подробно объяснил, почему так трудно взломать телефоны Huawei, указав, что Google и другие американские технологические компании запретили китайской компании использовать их системы, что вынудило Huawei разработать собственные, которые сложно взломать.