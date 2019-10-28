Бывший топ-менеджер Facebook перешел работать в компанию-владельца Билайна

Что интересно, Эрреро был назначен на новую должность еще в начале сентября. Вместе с ним новую должность получил и экс-глава турецкого оператора Turkcell Каана Терзиоглу, который также стал операционным содиректором Veon. Он, в свою очередь, займет свой пост уже 1 ноября, тогда свое место для него освободит Шелль Йонсен.

Напомним, что группа Veon объединяет под своим крылом множество мобильных операторов, предоставляющих услуги связи во множестве стран: в России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Армении, Грузии и на Украине. Помимо этого объединение контролирует и GTH, которая в свою очередь владеет сотовыми активами в Пакистане, Алжире и Бангладеше.