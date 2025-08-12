Бывший топ-менеджер Google: идея о том, что ИИ создаст новые рабочие места — 100% чепуха

По его мнению, ИИ заменит людей практически во всех сферах, включая работу руководителей. Он привёл в пример собственный стартап Emma.love, который создал вместе всего с двумя разработчиками, тогда как раньше на это потребовалось бы более 350 специалистов.

Гавдат считает, что в ближайшие 15 лет ИИ особенно сильно ударит по младшим должностям, оставив без перспектив выпускников и молодых специалистов.

При этом он видит и положительную сторону — люди смогут избавиться от бесконечных рабочих дней и автоматизировать рутину, добившись лучшего баланса между работой и жизнью.

В качестве ответа на массовое высвобождение работников Гавдат предлагает ввести универсальный базовый доход.

Однако он предупреждает, что эта система уязвима для жадности и злоупотреблений со стороны лидеров, а переход в новую экономическую реальность будет непростым.