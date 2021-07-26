Бывший верховный главнокомандующий НАТО описал «кошмарную» мировую войну в 2034 году

Авторы материала отмечают, что столкновение США и Китая на территории Южно-Китайского моря в 2034 году вполне способно вызвать «глобальный пожар». Об этом они написали в статье для The National Interest и в своей книге «2034: Роман о следующей мировой войне».

Намёком на такое развитие событий специалисты называют недавнее моделирование военного конфликта, проведённое ВВС США. Оно, что интересно, началось с атаки китайского биологического оружия.

В качестве кульминации засекреченного симулятора военных игр выступили ракетные удары Китая по особо важным объектам Соединённых Штатов (базам и боевым кораблям) вместе с ударом с воздуха и высадкой боевого десанта на остров Тайвань.