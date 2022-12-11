Бывший вице-президент Apple прокомментировал своё моментальное увольнение за шутку

Увольнению предшествовал опрос блогера Дэниела Мака, снимающего видео для соцсети TikTok. Мак спрашивал у прохожих, чем они зарабатывают на жизнь.

Когда он подошёл к премиальному автомобилю Mercedes-Benz SLR McLaren, из него как раз вышел Блевинс. На вопрос блогера он ответил: «Я занят дорогими автомобилями, игрой в гольф и ласками женщин с большой грудью, но в выходные и праздники я не работаю».

Это была отсылка к фильму «Артур» 1981 года. Блевинс начал настаивать на этом, когда вокруг выложенного Маком ролика начался скандал cо стороны некоторых женщин, посчитавших себя оскорблёнными. Бывший уже менеджер Apple пытался объяснить, что сразу хотел удалить ролик, но Мак не отреагировал.

Блевинса уволили очень быстро. Он прокомментировал своё увольнение славами «25 секунд стоили 22 лет карьеры», и сказал, что считает действия Apple ошибочными как минимум потому, что на его место до сих пор никого не нашли.

«Это совершенно потрясло меня. Apple была всей моей жизнью. Я всегда старался быть самым преданным человеком для компании», — посетовал менеджер.