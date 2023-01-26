Бывший владелец сервиса объявлений Авито сократит 30% сотрудников

В самом холдинге на данный момент работают 30 тысяч человек, остальные — в портфельных компаниях. Но сколько всего сотрудников потеряют работу, гендиректор холдинга Боб ван Дейк не уточнил. Он рассказал, что увольнения пройдут в 15 местах, включая Гонконг, Амстердам и Южную Африку.

Также он отметил, что Prosus сократит расходы в 80 подчинённых компаниях, это позволит холдингу стать прибыльным к 2025 году.