Наука и технологии
16:04, 26 января 2023
1 мин.

Бывший владелец сервиса объявлений Авито сократит 30% сотрудников

Увольнения пройдут в течение всего года

Бывший владелец сервиса объявлений Авито нидерландский холдинг Prosus уволит в течение года 30% сотрудников.

Бывший владелец сервиса объявлений Авито сократит 30% сотрудников

Фото: Economictimes.indiatimes.com

В самом холдинге на данный момент работают 30 тысяч человек, остальные — в портфельных компаниях. Но сколько всего сотрудников потеряют работу, гендиректор холдинга Боб ван Дейк не уточнил. Он рассказал, что увольнения пройдут в 15 местах, включая Гонконг, Амстердам и Южную Африку.

Также он отметил, что Prosus сократит расходы в 80 подчинённых компаниях, это позволит холдингу стать прибыльным к 2025 году.

Источник:Bloomberg
Теги:
#кризис
,
#Avito
Новости партнеров
Новости партнеров