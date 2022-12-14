Бывший владелец Twitter извинился за блокировки пользователей

Он признался в тотальной цензуре соцсети и тому, что в итоге пошёл против собственных принципов, на основании которых рассчитывал реализовывать политику компании. Дорси заявил, что считал необходимой реализацию трёх базовых принципов работы социальных сетей как общественного института: в соцсетях должна обеспечиваться устойчивость к корпоративному и государственному контролю, только автор публикации может принимать решение об удалении контента, модерацию нужно осуществлять на основании алгоритмического выбора.

При этом, как сам Дорси и признался, с 2020 года он прекратил следовать своим же принципам, из-за того, что среди акционеров появился влиятельный активист.

Отмечается, что подобное заявление бывшего гендиректора Twitter продиктовано критикой Илона Маска в отношении пользовательской политики и системы модерации соцсети, принятой до его прихода в компанию.