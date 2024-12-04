Бывший завод Samsung начал производить отечественные сервера

В Калуге бывший завод Samsung начал сборку серверов для российской компании «Гравитон». Сейчас предприятие арендует дистрибьютор VVP Group, который также сдаёт площади другим производителям. Ранее завод занимался выпуском телевизоров и мониторов Samsung, поставляемых не только в Россию, но и в страны СНГ и ближнего зарубежья. После ухода корейской компании с российского рынка в 2022 году производство приостановилось, но сейчас мощности постепенно возвращаются в строй.

По данным «Гравитона», на их площадках, включая арендуемые, ежегодно производится до 20 тысяч серверов, а к 2025 году планируется выпуск 60 тысяч новых изделий, таких как печатные платы и мониторы. В рамках партнёрства с OpenYard в Рязанской области компания увеличивает выпуск серверного оборудования. Завод в Калуге также участвует в производстве телевизоров брендов Hi и Carrera, что делает его важной точкой сборки для российской техники.

Эксперты считают, что потенциал калужского завода огромен: он может выпускать до полумиллиона устройств в год. Основной заказчик «Гравитона» — критически важные структуры: энергетика, транспорт, банки и госучреждения. Генеральный директор SNDGroup Ольга Квашенкина отметила, что подобные площадки помогают быстро адаптировать производство под внутренний рынок, особенно на фоне дефицита зарубежных компонентов.