Бывших сотрудников Apple уличили в краже у компании $150 тысяч

Бывшие сотрудники Apple осуществляли мошенническую схему, связанную с благотворительными пожертвованиями в конкретные организации. Придумал схему один из сотрудников, попросивший остальных пятерых делать благотворительные переводы в организации American Chinese International Cultural Exchange (ACICE) и Hop4Kids, с которыми он был связан.

В Apple есть программа двойных пожертвований, когда компания добавляет такую же сумму к исходной, которую жертвует сотрудник. Главарь группы мошенников дал соучастникам фальшивые реквизиты для переводов, а фейковые суммы были указаны в налоговых декларациях, за счёт чего чего мошенники получали бонусные выплаты. Кроме того, исходные суммы пожертвований возвращались сотрудникам, вторая часть средств, перечисленных Apple, также оставалась у мошенников.

Как отмечает источник, в период с 1 июля 2018 года по 6 апреля 2021 года мошенники собрали около $152 тысяч по благотворительной программе Apple и завысили сумму благотворительных взносов на $100 тысяч в качестве налоговых вычетов. Apple всё же выявила мошенничество и сообщила о нём в прокуратуру.

«Это дело подчёркивает нашу непоколебимую приверженность строгому преследованию лиц, которые обманывают технологическое сообщество и злоупотребляют жизненно важными благотворительными программами и государственными ресурсами. Мы выражаем благодарность Apple за то, что она выступила с заявлением и активно сотрудничала с нашим офисом, чтобы раскрыть это тщательно спланированное мошенничество. Мы призываем других представителей технологического сообщества сделать то же самое», — заявил контролирующий расследование окружной прокурор Санта-Клары Джефф Розен.