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Наука и технологии
Опубликовано 03 февраля 2024, 05:15
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C-Infinity поможет избежать тошноты при использовании VR

Она поддерживает более 11 000 игр
Компания NeuroSync Laboratories из Техаса представила платформу C-Infinity, которая, как утверждается, позволяет избежать тошноты при использовании виртуальной реальности (VR), обеспечивая более естественное взаимодействие пользователя с аватаром.

Система включает в себя стойку с датчиками, спинку, подножку и две подлокотников с встроенными контроллерами у каждой руки. Она совместима с ПК, системами PlayStation VR и VR-шлемами, поддерживая более 11 000 игр и модифицированных не-VR игр.

Пользователи передвигаются, тянув за контроллеры, отодвигаются, отталкиваясь от них, и поворачиваются, поворачивая верхнюю часть тела. Эти движения, по утверждению NeuroSync, вызывают сигналы в соматосенсорной коре мозга. Поскольку моторная кора расположена рядом с соматосенсорной корой, она частично воспринимает эти сигналы.

C-Infinity синхронизирует эту информацию с изображениями движений пользователя в виртуальной среде, обрабатываемыми корой зрительного восприятия. Это, по заявлению, решает проблему тошноты, связанной с недостаточным соответствием того, что «видит» мозг, и того, что он ощущает в теле.

Источник:New Atlas
Автор:Булат Кармак
Теги:
#VR
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#технологии
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#здоровье
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#разработка