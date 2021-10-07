Canon выпустила двуглазый объектив для беззеркальных камер

Новый Dual Fisheye объектив получил сразу два комплекта оптики. Отмечается, что линзы находятся на расстоянии 60 мм друг от друга, при фокусном расстоянии в 5,2 мм и светосиле — f/2.8. В компании обратили внимание на то, что новинка является первым в мире цифровым сменным объективом, предназначенным для захвата стереоскопического изображения в формате 180°VR на одиночный датчик.

Dual Fisheye можно подсоединять к полнокадровым камерам с байонетом RF. Целевым устройством для просмотра отснятого контента был назван VR-шлем Oculus Quest 2. Помимо прочего в компании объявили о выпуске специального приложения для обработки видео под названием EOS VR Utility и плагина для Adobe Premier Pro.