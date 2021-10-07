Наука и технологии
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Canon выпустила двуглазый объектив для беззеркальных камер

Это позволит создавать контент для виртуальной реальности в высоком качестве
Canon представила необычный двуглазый объектив EOS VR, предназначенный для съемки контента для виртуальной реальности в высоком качестве.
Canon выпустила двуглазый объектив для беззеркальных камер

Новый Dual Fisheye объектив получил сразу два комплекта оптики. Отмечается, что линзы находятся на расстоянии 60 мм друг от друга, при фокусном расстоянии в 5,2 мм и светосиле — f/2.8. В компании обратили внимание на то, что новинка является первым в мире цифровым сменным объективом, предназначенным для захвата стереоскопического изображения в формате 180°VR на одиночный датчик.

Dual Fisheye можно подсоединять к полнокадровым камерам с байонетом RF. Целевым устройством для просмотра отснятого контента был назван VR-шлем Oculus Quest 2. Помимо прочего в компании объявили о выпуске специального приложения для обработки видео под названием EOS VR Utility и плагина для Adobe Premier Pro.