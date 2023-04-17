Casio G-SHOCK представила первые в истории часы из биопластика

Уникальная особенность новинки — корпус из биопластика, который производитель использовал впервые. Габариты G-Shock G-SQUAD DW-H5600 составляют 51,1 × 44,5 мм, а вес — от 59 до 65 г. Часы можно зарядить с помощью USB или солнечной батареи.

Сообщается, что покупатели смогут установить приложение CASIO Watches App. Это новая версия программного обеспечения, которая отличается от SHOCK Move.