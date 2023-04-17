Casio G-SHOCK представила первые в истории часы из биопластика

Casio G-SHOCK представила первые в истории часы из биопластикаОни ещё и оснащаются «умными» функциями
В Японии состоялась премьера новых умных часов G-SQUAD DW-H5600. Производитель представил пять моделей с разным дизайном, включая ограниченную линейку 40th Anniversary.
G-Shock G-SQUAD DW-H5600 оснащены монохромным MIP-дисплеем и дополнительно комплектуются акселерометром и оптическим датчиком, установленным на задней части устройства. С его помощью пользователь может определить частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови.
Уникальная особенность новинки — корпус из биопластика, который производитель использовал впервые. Габариты G-Shock G-SQUAD DW-H5600 составляют 51,1 × 44,5 мм, а вес — от 59 до 65 г. Часы можно зарядить с помощью USB или солнечной батареи.
Сообщается, что покупатели смогут установить приложение CASIO Watches App. Это новая версия программного обеспечения, которая отличается от SHOCK Move.
С помощью Watches App можно привязать часы к мобильному устройству и отслеживать расстояние во время ходьбы или бега.