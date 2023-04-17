Наука и технологии
21:43, 17 апреля 2023
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Casio G-SHOCK представила первые в истории часы из биопластика

Они ещё и оснащаются «умными» функциями

В Японии состоялась премьера новых умных часов G-SQUAD DW-H5600. Производитель представил пять моделей с разным дизайном, включая ограниченную линейку 40th Anniversary.

G-Shock G-SQUAD DW-H5600 оснащены монохромным MIP-дисплеем и дополнительно комплектуются акселерометром и оптическим датчиком, установленным на задней части устройства. С его помощью пользователь может определить частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови.

Casio G-SHOCK представила первые в истории часы из биопластика
YouTube / Casio

Уникальная особенность новинки — корпус из биопластика, который производитель использовал впервые. Габариты G-Shock G-SQUAD DW-H5600 составляют 51,1 × 44,5 мм, а вес — от 59 до 65 г. Часы можно зарядить с помощью USB или солнечной батареи.

Сообщается, что покупатели смогут установить приложение CASIO Watches App. Это новая версия программного обеспечения, которая отличается от SHOCK Move.

Casio G-SHOCK представила первые в истории часы из биопластика
YouTube / Casio

С помощью Watches App можно привязать часы к мобильному устройству и отслеживать расстояние во время ходьбы или бега.

Источник:YouTube / Casio
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