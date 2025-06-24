Casio представила премиум-часы G-Shock с Bluetooth, солнечной зарядкой и ценой €3300

Часы входят в премиальную серию MR-G и сочетают в себе традиционную японскую эстетику с современными технологиями. Корпус и безель выполнены из титана с обработкой kurogane-iro — тёмно-зелёным оттенком, использовавшимся в японских доспехах.

Покрытие DLC и уникальная кристаллическая текстура делают дизайн особенно выразительным. Циферблат украшен узором в виде панциря черепахи, а метки стилизованы под клинки катан.