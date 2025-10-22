Наука и технологии
Опубликовано 22 октября 2025, 23:35
1 мин.

Casio выпустила часы G-Shock Nano, которые можно носить на пальце

Часы ударопрочные и водонепроницаемые
Casio представила часы G-Shock Nano DWN-5600. Это компактные цифровые часы в кольцеобразном дизайне. Часы произведён в Японии.
© Casio

Часы весят 6 граммов, имеют водонепроницаемость до 200 метров и защиту от ударов. Часы доступны в трёх цветах: чёрном, красном и жёлтом.

Nano оснащены цифровым ЖК-экраном, отображающим двойное время, секундомер, календарь и мигающий будильник. Управляются часы тремя боковыми кнопками. Аккумулятор сменный, рассчитан на два года. Безель и ремешок из переработанной смолы соответствуют экологическим стандартам.

Как сообщает портал Notebookcheck, Nano — самая маленькая ударопрочная модель G-Shock, с высокой плотностью монтажа компонентов. Размеры составляют 23,4 × 20 × 7,5 мм, ремешок регулируется от 48 мм до 82 мм, что позволяет носить часы на пальце. Часы поставляются в коллекционной коробке с силиконовой подставкой.

В Японии Nano поступят в продажу в ноябре, а затем на мировой рынок.

