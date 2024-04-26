Casio выпустила легендарные часы G-SHOCK в корпусе из пластиковых отходов

Главная особенность новинки – корпус из переработанного пластика. В производстве были использованы отходы с других линий Casio.

Эти часы сохраняют легендарную прочность и узнаваемый дизайн G-SHOCK, при этом продвигая идею повторного использования материалов. Каждые часы имеют уникальный разноцветный узор, ведь созданы из разных кусочков пластика.