Casio выпустила легендарные часы G-SHOCK в корпусе из пластиковых отходов

Опубликовано 26 апреля 2024, 07:54
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Casio выпустила легендарные часы G-SHOCK в корпусе из пластиковых отходовПо цене бюджетных Apple Watch
Компания Casio представила лимитированную модель часов G-5600BG-1 из серии G-SHOCK. Новинка приурочена ко Дню Земли и годовщине бренда (12 апреля).
Главная особенность новинки – корпус из переработанного пластика. В производстве были использованы отходы с других линий Casio.
Эти часы сохраняют легендарную прочность и узнаваемый дизайн G-SHOCK, при этом продвигая идею повторного использования материалов. Каждые часы имеют уникальный разноцветный узор, ведь созданы из разных кусочков пластика.
G-5600BG-1 работают на солнечной энергии (Tough Solar), преобразуя свет в заряд аккумулятора. Также они обладают классическим набором функций G-SHOCK: ударопрочностью, водостойкостью до 200 метров, будильниками, таймерами и автоматическим календарем.
Цена Casio G-5600BG-1 составит $199. Продажи ограниченной серии стартуют в конце апреля 2024 года.