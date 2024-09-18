ЦБ и Минфин протестируют международный расчёт в криптовалюте

Эксперимент предполагает создание фокус-групп из импортёров, представителей Торгово-промышленной палаты и Ассоциации разработчиков электроники. Курировать их при проведении криптовалютных транзакций будут на основании закона, подписанного в августе 2024 года. Указанные российские компании столкнулись с проблемами при перечислении денег в банки Китая и других стран.

Мероприятия должны выявить все проблемы при трансграничных расчётах в криптовалютах, так как эти операции прозрачны и движение средств можно легко отследить. Поэтому обход санкций при криптовалютных расчётах достаточно проблематичен.