ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества на подставных курсах в сети

По словам Николая Железнова, астероиды могут переносить молекулярные соединения, которые впоследствии могут стать основой для возникновения новых форм жизни. Хотя нет стопроцентного подтверждения этой гипотезы, на обломках метеоритов были найдены аминокислоты, что говорит о наличии сложных молекулярных соединений на астероидах. Это поддерживает идею, что жизнь могла возникнуть на Земле благодаря воде, которая была доставлена кометами.

Гипотеза о том, что жизнь на Земле возникла благодаря астероидам, подразумевает, что эти небесные тела перенесли воду с молекулярными соединениями, из которых возникли первые одноклеточные организмы. Хотя нет определённого доказательства этой теории, исследования астероидов и метеоритов подтверждают наличие аминокислот на этих объектах. Это даёт основание полагать, что жизнь может существовать на астероидах и быть распространённой по вселенной.

Николай Железнов признает, что на данный момент нельзя полностью опровергнуть и не стоит отрицать возможность переноса жизни или её составных частей через астероиды. Исследования в этой области продолжаются, и они могут пролить свет на происхождение и распространение жизни во Вселенной. Возможно, в будущем мы узнаем больше о роли астероидов в процессе возникновения жизни и о том, как они могут служить переносчиками молекулярных соединений.