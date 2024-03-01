ЦБ рекомендовал подчинённым организациям минимизировать оборот цифровых валют

Согласно сообщению на официальном сайте ЦБ, оборот цифровых валют связан с рисками «для благосостояния граждан, а также с вовлечением их в противоправную деятельность». При этом в пилотом проекте по реализации цифрового рубля уже участвуют 12 банков.

«Рекомендации не распространяются на цифровые валюты центральных банков, а также не касаются цифровых прав, выпущенных в соответствии с российским законодательством», — сообщили в Банке России.