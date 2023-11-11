ЦБ усилит безопасность оплаты по QR-коду

Банк России активно разрабатывает стандарт для обеспечения безопасности при использовании QR-кодов для оплаты. Герман Зубарев, зампредседателя регулятора, сообщил, что в скором времени планируется принятие этого стандарта. В ходе форума Finopolis 2023 представитель ВТБ, Георгий Горшков, высказал идею создания единого платёжного QR-кода в России, который обеспечит клиентам удобный и безопасный безналичный способ оплаты товаров и услуг. Ольга Скоробогатова, первый зампред Банка России, подчеркнула готовность регулятора обсудить этот вопрос с участниками ассоциации «Финтех».

Банковский сектор стремится к внедрению универсального подхода к оплате через QR-коды, чтобы обеспечить клиентам простоту и безопасность. Важной частью этого процесса станет новый стандарт безопасности, над которым работает Банк России. Тем временем, форум также стал поводом для обсуждения новых вызовов, включая схемы мошенничества с QR-кодами, где мошенники используют их для обмана граждан с обещаниями социальных выплат.