ЦБ запретит бесконтрольно использовать ИИ в финансовом секторе

Центральный банк готовится к регулированию использования искусственного интеллекта (ИИ) в финансовой сфере. Планируется выпустить консультативный доклад до конца текущего года и обсудить его с участниками рынка в 2024 году. Это стало ясно после выступления первого зампредседателя Центрального банка, Ольги Скоробогатовой, на конференции по случаю десятилетия мегарегулятора.

Участники конференции подчеркнули, что главным технологическим трендом в финансовой сфере в ближайшие десять лет будет ИИ. Это создаёт вызовы для регуляторов, включая необходимость разработки механизмов взаимодействия с ИИ.

Центральный банк планирует выпустить консультативный доклад, чтобы обсудить с рынком, в каких областях ИИ будет использоваться и какие риски и возможности видит финансовая индустрия. Важной является безопасность данных и операций клиентов в этом контексте.

Скоробогатова подчеркнула, что вопрос доверия к аватарам, цифровым помощникам и роботам играет ключевую роль. Регуляторы, совместно с участниками рынка, должны обеспечить это доверие. Конечные подходы к регулированию ИИ будут разработаны после обратной связи с индустрией до конца следующего года.

Со стороны финансовых организаций, важность безопасности и внедрения ИИ, особенно генеративного ИИ, была также подчёркнута. Это изменит облик цифровых помощников, которые уже используются в финансовой сфере.