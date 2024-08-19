Целая семья грибников отравилась из-за советов книги, написанной ChatGPT

Глава семейства рассказал, что ориентировался на иллюстрации и советы из книги, найденной на Amazon, которая, как выяснилось, содержала множество опасных ошибок.

Из-за широкого распространения книг, написанных нейросетями, возникла серьезная угроза для начинающих грибников.

Эти книги часто содержат недостоверную информацию, включая рекомендации «определять ядовитые грибы по вкусу и запаху», что может привести к тяжелым последствиям.

Журналисты The Guardian провели расследование и выяснили, что такие книги полностью состоят из текстов, сгенерированных ChatGPT, с неестественным литературным стилем, который не соответствует тематике.

В результате скандала, Amazon уже сняла с полок некоторые книги, вызвавшие беспокойство, однако проблема низкокачественной литературы, написанной нейросетями, остается актуальной.