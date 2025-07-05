Наука и технологии
Опубликовано 05 июля 2025, 03:00
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Целевые показатели Tesla под угрозой: вендор приостановил разработку роботов

Пока на два месяца
Отраслевой ресурс AI Invest сообщил, что Tesla вынуждена отложить производство гуманоидных роботов Optimus из-за начавшихся организационных и технологических проблем.
Целевые показатели Tesla под угрозой: вендор приостановил разработку роботов
© Tesla, CC BY 3.0 / Wikimedia Commons

Возможно, на это повлияла и недавняя политическая активность Маска, так как робототехническое подразделение Tesla, занимающееся Optimus, находится в упадке: из компании ушёл руководитель программы, говорят и о множественных технических проблемах. Причём часть задач бывшего топ-менеджера Tesla выполняет Маск.

Некоторые детали роботов перегреваются и не переносят работу с тяжёлыми грузами, из-за чего гуманоиды часто выходят из строя. В настоящее время тестовая партия Optimus выполняет мелкие задачи на заводах Tesla, но эффективность опытных машин — менее 50% эффективности рабочих-людей.

Согласно информации AI Invest, Tesla приостановила приём заказов на роботов на два месяца. Все эти проблемы могут усложнить путь к выполнению весьма амбициозной цели Илона Маска по производству 5-10 тысяч Optimus в 2025 году.