Целевые показатели Tesla под угрозой: вендор приостановил разработку роботов

Возможно, на это повлияла и недавняя политическая активность Маска, так как робототехническое подразделение Tesla, занимающееся Optimus, находится в упадке: из компании ушёл руководитель программы, говорят и о множественных технических проблемах. Причём часть задач бывшего топ-менеджера Tesla выполняет Маск.

Некоторые детали роботов перегреваются и не переносят работу с тяжёлыми грузами, из-за чего гуманоиды часто выходят из строя. В настоящее время тестовая партия Optimus выполняет мелкие задачи на заводах Tesla, но эффективность опытных машин — менее 50% эффективности рабочих-людей.

Согласно информации AI Invest, Tesla приостановила приём заказов на роботов на два месяца. Все эти проблемы могут усложнить путь к выполнению весьма амбициозной цели Илона Маска по производству 5-10 тысяч Optimus в 2025 году.