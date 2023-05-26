Целый ряд производителей линз уходит из России, но параллельный импорт уже налажен

Минпромторг России планирует добавить контактные линзы нескольких производителей в список параллельного импорта в течение двух недель. Это мера предосторожности, чтобы гарантировать наличие этих товаров на российском рынке. Из-за санкций, официальные поставки данных товаров пока не сформированы. В дальнейшем, при наличии официальных поставок, эта продукция может быть исключена из списка. Российские предприятия имеют свободные мощности для производства контактных линз, и мягкие линзы уже производятся семью организациями. За прошлый год объем производства контактных линз в России увеличился, и отгрузки по всей стране также выросли.

Контактные линзы разных производителей, таких как Alcon Laboratories Inc., Bausch & Lomb и Johnson & Johnson, будут добавлены в список параллельного импорта Минпромторгом России в ближайшие две недели, сообщает пресс-служба в пятницу. Эта мера принимается, чтобы гарантировать наличие контактных линз на российском рынке, так как ещё не были сформированы официальные поставки этих товаров. Впоследствии, при наличии официальных поставок, данная продукция может быть исключена из списка.

Минпромторг России также сообщил, что другие страны, за исключением США, не намерены прекращать поставки контактных линз в Россию. Они отметили, что российские предприятия имеют достаточные возможности для производства контактных линз и могут полностью удовлетворить потребности на внутреннем рынке. В России производятся как мягкие, так и жёсткие контактные линзы.

В прошлом году объем производства контактных линз в России увеличился на 30% по сравнению с предыдущим годом, а отгрузки по всей стране выросли на 33% по сравнению с 2021 годом. Эти данные указывают на рост интереса к контактным линзам и возросшую способность российских предприятий удовлетворять спрос на них.