Цена акций Alibaba, BYD и прочих китайских IT-гигантов обвалилась из-за свежих пошлин США

Американская администрация добавила 10% к уже действующим тарифам, что вызвало ответную реакцию Пекина.

Китай ввел ответные пошлины в 10-15% на американскую сельхозпродукцию — сою, говядину, кукурузу и пшеницу.

Кроме того, Пекин внес 10 американских компаний в черный список и ввел экспортные ограничения на еще 15 предприятий, в том числе запретив продажу биотехнологического оборудования Illumina в Китай.

Фондовые рынки отреагировали падением: индекс Hang Seng потерял почти 2% за день, а CSI 300 снизился на 0,1%. Американский S&P 500 просел на 1,6%, а Nasdaq — на 1,4%. Аналитики Barclays считают, что инвесторы опасаются замедления роста экономики США и даже рецессии.

На этом фоне канадский и мексиканский песо ослабли к доллару США, а Еврокомиссия предупредила о рисках для глобальных поставок и инвестиций.