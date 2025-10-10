Цена AMD подскочила на 43% всего за неделю благодаря сделке с OpenAI

Поводом стал анонс сделки с OpenAI, которая намерена закупить у AMD оборудование для центров обработки данных на миллиарды долларов и, по условиям соглашения, может получить до 10% акций производителя.

С начала недели капитализация AMD выросла до $380 млрд, а акции прибавили 43% на фоне оптимизма инвесторов, рассчитывающих, что компания станет реальным конкурентом NVIDIA в сегменте ИИ-чипов.

Генеральный директор AMD Лиза Су назвала сделку «взаимовыгодной», подчеркнув, что чипы компании готовы к «масштабным внедрениям» в крупнейших дата-центрах.

Реакция главы NVIDIA Джеймса Хуана оказалась сдержанной: он назвал соглашение «неожиданным и оригинальным», отметив, что удивлён решением OpenAI «отдать 10% компании ещё до выхода её нового поколения продуктов».