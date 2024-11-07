Цена Bitcoin взлетела до исторического максимума — $75 000 за монету

До этого пика криптовалюта приближалась лишь в марте, когда стоимость составляла чуть более $72 000. За последние сутки биткоин продемонстрировал значительный рост, поднимаясь со скоростью 10% в час — впечатляющий показатель даже для такого волатильного рынка.

Аналитики связывают этот всплеск с политическими событиями в США, в частности с выборами президента.