Цена Bitcoin взлетела до исторического максимума — $75 000 за монету

Цена Bitcoin взлетела до исторического максимума — $75 000 за монетуИнтересно, почему?
До этого пика криптовалюта приближалась лишь в марте, когда стоимость составляла чуть более $72 000. За последние сутки биткоин продемонстрировал значительный рост, поднимаясь со скоростью 10% в час — впечатляющий показатель даже для такого волатильного рынка.
Аналитики связывают этот всплеск с политическими событиями в США, в частности с выборами президента.
Финансовые рынки, включая криптовалюты, часто реагируют на крупные политические события и текущее движение может быть связано с ожиданиями перемен в экономической политике.
Инвесторы теперь надеются на дальнейший рост курса. Если биткоин преодолеет уровень в $76 000 и затем достигнет $83 000, это может привести к ликвидации крупных позиций и усилить восходящий тренд на рынке цифровых активов.