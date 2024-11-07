Наука и технологии
Опубликовано 07 ноября 2024, 09:39
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Цена Bitcoin взлетела до исторического максимума — $75 000 за монету

Интересно, почему?
Цена биткоина достигла рекордных $75 000 за монету, установив новый исторический максимум.
Цена Bitcoin взлетела до исторического максимума — $75 000 за монету
© Ferra

До этого пика криптовалюта приближалась лишь в марте, когда стоимость составляла чуть более $72 000. За последние сутки биткоин продемонстрировал значительный рост, поднимаясь со скоростью 10% в час — впечатляющий показатель даже для такого волатильного рынка.

Аналитики связывают этот всплеск с политическими событиями в США, в частности с выборами президента.

Цена Bitcoin взлетела до исторического максимума — $75 000 за монету
© CoinMarketCap

Финансовые рынки, включая криптовалюты, часто реагируют на крупные политические события и текущее движение может быть связано с ожиданиями перемен в экономической политике.

Инвесторы теперь надеются на дальнейший рост курса. Если биткоин преодолеет уровень в $76 000 и затем достигнет $83 000, это может привести к ликвидации крупных позиций и усилить восходящий тренд на рынке цифровых активов.

Источник:CoinMarketCap
Автор:Булат Кармак
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