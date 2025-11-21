Наука и технологии
Опубликовано 21 ноября 2025, 14:32
1 мин.

Цена биткоина резко упала на $40 тысяч по сравнению с историческим максимумом

Из-за сомнений инвесторов
Согласно данным криптобиржи Binance, стоимость биткоина снизилась на 8,7% до $84 200. Последний раз BTC опускался ниже $85 000 в апреле.
На 10:35 по московскому времени цена монеты составила $83 300. В предыдущем месяце биткоин достигал исторического максимума $126 000, чему способствовали ожидания снижения процентных ставок в США на фоне активности Трампа в отношении криптовалют.

Однако после объявления Дональда Трампа о возможном введении 100%-ных тарифов на китайские товары крипторынок столкнулся с ликвидацией огромного числа позиций, вплоть до 19,3 млн за день. Октябрьский обвал рынка вызвал массовый вывод акций. Аналитики отмечают, что рынок остаётся нестабильным.

В целом текущее снижение курса биткоина отчасти связано с сохраняющейся неопределённостью относительно снижения процентных ставок в США и отмеченной выше крупнейшей в истории октябрьской ликвидацией, что всерьёз влияет на ожидания инвесторов.

Источник:Forbes
Автор:Андрей Кадуков
