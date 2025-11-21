Цена биткоина резко упала на $40 тысяч по сравнению с историческим максимумом

На 10:35 по московскому времени цена монеты составила $83 300. В предыдущем месяце биткоин достигал исторического максимума $126 000, чему способствовали ожидания снижения процентных ставок в США на фоне активности Трампа в отношении криптовалют.

Однако после объявления Дональда Трампа о возможном введении 100%-ных тарифов на китайские товары крипторынок столкнулся с ликвидацией огромного числа позиций, вплоть до 19,3 млн за день. Октябрьский обвал рынка вызвал массовый вывод акций. Аналитики отмечают, что рынок остаётся нестабильным.

В целом текущее снижение курса биткоина отчасти связано с сохраняющейся неопределённостью относительно снижения процентных ставок в США и отмеченной выше крупнейшей в истории октябрьской ликвидацией, что всерьёз влияет на ожидания инвесторов.