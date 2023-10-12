Цена и внешний вид смарт-часов Honor Watch 4 Pro утекли в Сеть накануне официального анонса

Цена и внешний вид смарт-часов Honor Watch 4 Pro утекли в Сеть накануне официального анонсаСтоимость новинки, конечно, удивляет
Honor уже сегодня представит свои новейшие смарт-часы — Watch 4 Pro.
За день до официального анонса, на сайте China Telecom, появились полные характеристики устройства, а также его возможная стоимость.
Так, Honor Watch 4 Pro будут иметь размеры 46.4 x 46.4 x 11.4 мм и весить 50 г. Часы получат стильный дизайн с узкими рамками, круглым циферблатом и кожаными ремешками.
Предполагаемые цвета: коричневый, тёмно-зелёный и чёрный. Цена новинки составит порядка $410.
Часы получат круглый AMOLED-дисплей диагональю 1,5 дюйма с разрешением 464 x 464 пикселей. Ожидается, что устройство будет работать на энергоэффективном процессоре, иметь 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутреннего накопителя.
В качестве ОС, скорее всего, будет использоваться MagicOS 7.2 от Honor. Также часы получат поддержку eSIM для мобильной связи.