Наука и технологии
07:36, 12 октября 2023
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Цена и внешний вид смарт-часов Honor Watch 4 Pro утекли в Сеть накануне официального анонса

Стоимость новинки, конечно, удивляет

Honor уже сегодня представит свои новейшие смарт-часы — Watch 4 Pro.

За день до официального анонса, на сайте China Telecom, появились полные характеристики устройства, а также его возможная стоимость.

Так, Honor Watch 4 Pro будут иметь размеры 46.4 x 46.4 x 11.4 мм и весить 50 г. Часы получат стильный дизайн с узкими рамками, круглым циферблатом и кожаными ремешками.

Предполагаемые цвета: коричневый, тёмно-зелёный и чёрный. Цена новинки составит порядка $410.

Цена и внешний вид смарт-часов Honor Watch 4 Pro утекли в Сеть накануне официального анонса
© Gizmochina

Часы получат круглый AMOLED-дисплей диагональю 1,5 дюйма с разрешением 464 x 464 пикселей. Ожидается, что устройство будет работать на энергоэффективном процессоре, иметь 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутреннего накопителя.

В качестве ОС, скорее всего, будет использоваться MagicOS 7.2 от Honor. Также часы получат поддержку eSIM для мобильной связи.

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