Цена и внешний вид смарт-часов Honor Watch 4 Pro утекли в Сеть накануне официального анонса

За день до официального анонса, на сайте China Telecom, появились полные характеристики устройства, а также его возможная стоимость.

Так, Honor Watch 4 Pro будут иметь размеры 46.4 x 46.4 x 11.4 мм и весить 50 г. Часы получат стильный дизайн с узкими рамками, круглым циферблатом и кожаными ремешками.

Предполагаемые цвета: коричневый, тёмно-зелёный и чёрный. Цена новинки составит порядка $410.