Цена компании Apple достигла исторического максимума даже на фоне пандемии коронавируса

Сообщается, что после 23 марта акции Apple начали стабильно увеличиваться, что, вероятнее всего, обусловлено переходом большого количества сотрудников компаний на удаленный режим работы, а также учеников на дистанционное обучение что и повлияло на востребованность фирменных ноутбуков и планшетов.

По мнению аналитиков, данный рекорд, в условия актуальной обстановки в США, можно считать удивительным. Буквально вчера рыночная цена крупнейшей американской компании Apple фиксировалась на отметке 1,43 триллиона долларов. Также аналитики отметили, что данная ситуация может означать, что пандемия коронавирусной инфекции больше не сказывается на индустрии.