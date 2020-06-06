Наука и технологии
Сегодня 14:31
Цена компании Apple достигла исторического максимума даже на фоне пандемии коронавируса
По мнению аналитиков, коронавирус больше не влияет на индустрию
Стало известно, что цена компании Apple достигла исторического максимума даже на фоне пандемии коронавируса. Напомним, что начиная с января по март акции компании упали с 328 долларов до 212. Сейчас же, данный показатель достиг отметки 331,75 доллара.
Сообщается, что после 23 марта акции Apple начали стабильно увеличиваться, что, вероятнее всего, обусловлено переходом большого количества сотрудников компаний на удаленный режим работы, а также учеников на дистанционное обучение что и повлияло на востребованность фирменных ноутбуков и планшетов.
По мнению аналитиков, данный рекорд, в условия актуальной обстановки в США, можно считать удивительным. Буквально вчера рыночная цена крупнейшей американской компании Apple фиксировалась на отметке 1,43 триллиона долларов. Также аналитики отметили, что данная ситуация может означать, что пандемия коронавирусной инфекции больше не сказывается на индустрии.