Цена на VR-шлем Apple упала почти в два раза

MR-гарнитура Apple Vision Pro стала гораздо доступнее для покупки в России. На различных площадках уже можно найти новые гарнитуры за 350 тыс., 300 тыс. и даже 299 тыс. рублей, что заметно дешевле, чем начальная цена в 500 тыс. рублей.

Кроме того, существуют способы купить Apple Vision Pro ещё дешевле. Например, на «Авито» один продавец предлагает скидку до 285 тыс. рублей при покупке двух гарнитур. Подержанные варианты можно приобрести даже за 220 тыс. рублей, а самая дешёвая подержанная версия на 512 ГБ — за 280 тыс. рублей.

Многие продавцы отмечают, что гарнитуру использовали крайне мало, поэтому продают её из-за ненадобности. Новые устройства Apple Vision Pro оцениваются в $3,5 тыс. в США, что примерно равняется 323 тыс. рублей по текущему курсу.