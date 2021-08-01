Цена новых беспроводных наушников Samsung с активным шумоподавлением «утекла» в сеть

Наука и технологии
Сегодня в 14:44
Цена новых беспроводных наушников Samsung с активным шумоподавлением «утекла» в сетьGalaxy Buds 2
Уже 11 августа состоится мероприятие Unpacked, в рамках которого южнокорейский гигант Samsung анонсирует смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, а также новое поколение беспроводных наушников с активным шумоподавлением.
Однако инсайдеры не сидят сложа руки, раскрывая подробности грядущих новинок еще до презентации. Вот и на этот раз в сеть утекла цена грядущих Samsung Galaxy Buds 2. Так, согласно опубликованным данным, купить наушники можно будет за 172,90 евро с учетом НДС, что в переводе на российские рубли составляет 15 тысяч. Возможно, речь о Pro-версии, поскольку ранние утечки приписывали наушникам цену в 149 евро.
Предполагается, что Galaxy Buds 2 получит батарею емкостью 120 мАч, тогда как футляр оснастят аккумулятором на 500 мАч.