Центробанк до конца года запустит оплату по лицу

18:04, 17 июня 2023
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Центробанк до конца года запустит оплату по лицуВ регуляторе считают эту технологию крайне востребованной
Первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что в России уже до конца 2023 года регулятор запустит оплату в магазинах по лицу (биоэквайринг) до определённой суммы.
Как отметила Скоробогатова, этот способ оплаты крайне востребован. Поэтому технологию «можно будет распространить на всю страну, во всех торговых сетях».
ЦБ планирует реализацию биоэквайринга совместно с Центром биометрических технологий, а также будет привлечена Национальная система платёжных карт.