Центробанк до конца года запустит оплату по лицу

Как отметила Скоробогатова, этот способ оплаты крайне востребован. Поэтому технологию «можно будет распространить на всю страну, во всех торговых сетях».

ЦБ планирует реализацию биоэквайринга совместно с Центром биометрических технологий, а также будет привлечена Национальная система платёжных карт.