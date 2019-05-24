Центробанк может привязать криптовалюту к золоту

Банк России рассмотрит предложения о создании привязанной к золоту криптовалюты. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания комитетов Госдумы.

Центробанк готов рассмотреть проект проект криптовалюты, привязанной к золоту, для взаимных расчетов с другими странами. При этом Набиуллина подчеркнула, что важнее развивать расчеты в национальной валюте.

Набиуллина заявила: «Что касается взаиморасчетов: рассмотрим ваше предложение, что такое криптовалюта, привязанная к золоту». Центробанк изучает криптовалюты по типу stablecoin, которые привязаны к реальному активу, такому как золото и нефть или фиатные валюты. При этом Центробанк выступает против использования криптовалют в денежной системе страны.

Набиуллина подчеркнула: «Мы не видим этой возможности, чтобы криптовалюты здесь выполняли функцию денежных суррогатов, и практически не рассматриваем такие проекты в рамках регуляторной “песочницы”».